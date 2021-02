"O Barcelona queixa-se de Messi e do PSG, mas não se queixou quando veio contratar Braithwaite e nos empurrou do precipício"

O diretor desportivo do Leganés, Txema Indias, deu uma entrevista ao jornal espanhol “AS” e não pôde deixar de referir a contratação surpresa do Barcelona na época passada. O clube foi buscar ao Leganés, numa altura em que o mercado estava fechado, um jogador fundamental e cuja saída acabou por precipitar, segundo o dirigente, a descida de divisão.

O jogador em causa é o dinamarquês Martin Braithwaite. “O Barcelona não se queixou quando veio contratar o Braithwaite e nos empurrou do precipício. Foi uma desestabilização (…) acabou por resultar na nossa descida de divisão.”

Segundo Indias, pode ser feito um paralelo com a inquietação do Barcelona à volta do interesse do PSG em Messi. “Quando é com os outros, não se passa nada, mas quando é contigo…” O dirigente do Leganés ainda acrescentou: “Na altura, fomos um clube muito educado, mas eles brincaram com a subsistência de muitas famílias”.

Na época passada, o Barcelona foi autorizado a contratar Braithwaite ao Leganés em fevereiro, numa altura em que o mercado estava fechado. A lesão sofrida por Luis Suárez permitiu usar uma regra da liga espanhola que prevê a inscrição de um atleta quando o mercado está fechado. No entanto, não foi concedida autorização ao Leganés para procurar um substituto que compensasse a saída do dinamarquês.