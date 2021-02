Fernando Alonso hospitalizado depois de ter sido atropelado

A equipa de Alonso confirmou o acidente à noite: “A Alpine confirma que Fernando Alonso se viu acidentalmente envolvido num acidente enquanto treinava na sua bicicleta. O Fernando encontra-se consciente e aguarda que lhe façam exames de manhã”. A equipa francesa que até ao ano passado se chamava Renault não deu mais detalhes sobre a situação de Alonso.

Entretanto, os primeiros exames revelaram várias fraturas, entre as quais no rosto, mais concretamente no maxilar. Alonso perdeu também vários dentes. Após ter sido socorrido e levado para um hospital de Lugano, o piloto de 39 anos foi para um outro centro hospitalar, em Berna, onde terão sido levadas a cabo outros exames, mais rigorosos.

A primeira prova do Mundial de Fórmula 1 está prevista para o final do mês de março, no Bahrein. Duas semanas antes, está previsto que Alonso treine nesse circuito, preparando-se para voltar à F1 três anos depois. Ou seja, está posto em causa o regresso do bicampeão do mundo, que venceu dois títulos com a Renault, em 2005 e 2006.