“André Silva está a ter uma evolução fantástica e parece que é de gelo quando está em frente à baliza”

O diretor desportivo do Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, antigo internacional alemão, não poupa nos elogios ao avançado português. O antigo jogador do FC Porto está a ser um dos destaques no clube alemão esta época. No último jogo, André Silva marcou o primeiro golo da vitória por 2-0 sobre o Colónia. Com esse resultado, o Eintracht chegou ao terceiro lugar da Bundesliga.

Bobic elogiou o internacional português: “O André está a ter uma evolução fantástica. Parece que é de gelo quando está em frente à baliza. (…) Estamos muito contentes com ele e sabemos que ele também está feliz aqui.” Bobic realçou também o facto de, com 18 golos, André Silva ter a hipótese de ser o principal candidato a melhor marcador da liga alemã, “o problema é que existe um tal Robert Lewandowski”. O polaco já leva 24 golos marcados.

Para André Silva, esta é a segunda época no Eintracht Frankurt, uma fase muito positiva na sua carreira. Com 19 golos em 22 jogos em todas as competições, o jogador de 25 anos está a viver dias felizes. Nos últimos quatro jogos pelo clube, Silva marcou seis golos e está no segundo lugar da lista de goleadores da Bundesliga.