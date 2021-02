O contrato de José Mourinho com o Tottenham não tem cláusula de rescisão. Para dispensar o português, os Spurs terão de gastar muito

A pressão sobre Mourinho tem aumentado, à medida que a prestação do Tottenham nas diversas competições disputadas vai piorando. A equipa do Norte de Londres perdeu quatro dos últimos cinco jogos. No último fim de semana, os Spurs foram derrotados pelo Manchester City de Guardiola por 3-0. As esperanças de ganhar um troféu sofreram também um abalo com a eliminação do Tottenham da FA Cup pelo Everton.

Alguns adeptos vão-se mostrando menos tolerantes com o treinador português, presume-se que o descontentamento chegue também aos dirigentes do clube. No entanto, segundo o “The Athetic”, o contrato assinado por Mourinho em 2019, até ao fim de 2022/23, não tem cláusula de rescisão.

A notícia acrescenta que, nesse caso, não havendo cláusula para nenhum dos lados, o Tottenham teria que oferecer a Mourinho uma quantia significativa. Isto caso o clube londrino considere que chegou a hora de mudar de treinador.

Recorde-se que Mourinho substituiu Maurício Pochettino na primeira metade da época passada. Segunfo o “The Athletic”, não há, para já, indicações de que o português vá ser demitido. Mourinho ganha o dobro do seu antecessor por ano.

Por outro lado, o treinador está determinado em dar aos londrinos o seu primeiro troféu desde a Taça da Liga de 2008. Para já, os Spurs estão qualificados para a final, marcada para dia 25 de abril, em Wembley, mas o adversário chama-se Manchester City. Lembre-se também que o Tottenham esteve na final da Liga dos Campeões de 2019, tendo sido derrotado pelo Liverpool.