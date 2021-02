Benfica quer antecipar as verbas das vendas de Jiménez e de Raúl de Tomas

O clube da Luz chegou a acordo com ingleses e espanhóis para que as parcelas que os dois ainda deviam por Jiménez e de Tomas fossem pagas mais cedo do que estaria previsto. Segundo o “Record”, a questão foi arrumada nos últimos dias, após várias semanas de negociações entre a SAD do Benfica e a entidade financeiras.

A ideia do clube é garantir já um encaixe de vários milhões de euros que permita enfrentar os próximos meses, que se preveem difíceis em termos financeiros. Para Wolves e Espanyol, graças ao acordo do Benfica com a entidade financeira, a saída do dinheiro mantém-se inalterada. É na Luz que se sente a diferença. Através do pagamento de uma taxa de juro, o dinheiro chega já aos cofres do clube.

Jiménez começou por ser emprestado ao clube treinado por Nuno Espírito Santo, acabando por ser transferido em definitivo em abril de 2019, por 38 milhões de euros mais três milhões de uma taxa de empréstimo. O fiasco Raúl de Tomas foi vendido ao Espanyol de Barcelona por 20 milhões a que se somam dois milhões por objetivos e a manutenção, da parte do Benfica, de 20% numa futura venda do jogador.

A pandemia não afetou apenas Jorge Jesus e o futebol benfiquista. Também a economia do clube ameaça fraquejar, daí que Luís Filipe Vieira ande à procura de novas formas de garantir liquidez, sem que tenha de vender jogadores. O presidente do Benfica já avisou que, na próxima época, esteja ou não na Liga dos Campeões, vai haver cortes salariais.

Diga-se que a venda mais significativa desta época, que levou Rúben Dias para o Manchester City, não sofrerá o mesmo tipo de tratamento. Pelo menos para já. Segundo o “Record”, o clube da Luz não quis ainda receber qualquer adiantamento, embora seja sempre um recurso a considerar.