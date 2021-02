Manchester United, Liverpool, Real Madrid e outros sete competem por David Carmo, defesa do Sporting de Braga

Os dois clubes ingleses tinham chegado primeiro e previam uma luta a dois pelo defesa. No entanto, parece que o Real Madrid pensa em David Carmo como hipótese para substituir Sérgio Ramos, que estará de saída. O jornal espanhol “AS” refere que os olheiros do Real andam em cima de Carmo. Entretanto, segundo o “Daily Mail”, haveria outros sete clubes com interesse no jogador, embora se desconheça quais são.

Enquanto o Real procura um substituto à altura de Sérgio Ramos, o Liverpool quer alguém que jogue em vez do lesionado Virgil van Dijk. Aliás, diz o “Daily Mail” que David Carmo já era objetivo dos Reds para o mercado de janeiro. No entanto, não houve entendimento com os minhotos em relação a transferência ou mesmo empréstimo.

David Carmo tem contrato com o Braga até 2025 e uma cláusula de rescisão de cerca de 40 milhões de euros. O “AS” refere a boa relação entre António Salvador e Florentino Perez como mais uma vantagem para os espanhóis na corrida pelo jogador.

Também o Manchester United tem David Carmo debaixo de olho há algum tempo. Solskjaer procura um defesa central canhoto para aumentar as soluções nessa zona do campo.

Acerca da situação de Sérgio Ramos, o jornalista Josep Pedrerol disse ao “El Chiringuito” no domingo: “Sérgio Ramos vai sair do Real Madrid. Não penso que haja alguma possibilidade de ele ficar”.