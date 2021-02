Mesmo no fim da vida, Maradona é que mandava: "Esmagavam-lhe os comprimidos e punham-nos na cerveja"

Ao longo do tempo, mais figuras ligadas direta ou indiretamente a Diego Armando Maradona vão acrescentando histórias aos últimos tempos da vida do astro argentino. Agora é a vez de Griselda Morel, psicóloga do filho mais novo de Diego, Dieguito Fernando.

A cozinheira de Maradona terá contado que “um dos cuidadores (…) esmagava os comprimidos e punha-os na cerveja de Diego. (…) Este não dormia e a ordem para esmagar os medicamentos tinha partido do próprio Maradona. “Tudo era a mando dele. Se Diego se levantasse às 9 da manhã e pedisse cerveja, davam-lhe,” disse a psicóloga em tribunal.

Morel contou também que “Diego não queria receber ninguém. Eu vi-o mas nem se via a cara, de tão inchado que ele estava”. Griselda Morel falou também da conversa que teve com um massagista do antigo jogador. “Não caminha e pode fazer um edema cardiopulmonar,” contou o massagista.