Scott Miller foi preso e acusado de liderar um gangue ligado ao tráfico de droga

Scott Miller, de 45 anos, foi levado pela polícia australiana juntamente com um outro sujeito de 47 anos, que não foi identificado. O antigo nadador olímpico estava em casa, em Sydney. As autoridades fizeram a ligação entre Miller e as metanfetaminas encontradas em velas, em janeiro.

A polícia associou Miller a um grupo criminoso, do qual o antigo nadador seria líder. “Outros trabalhariam sob as suas ordens,” disse o porta-voz das autoridades. Os dois homens estariam a distribuir as drogas a partir de Sydney. O destino seria o estado de Nova Gales do Sul. “Não foi uma operação pequena. Eles estavam bem organizados e financiados,” disse o Superintendente John Watson.

Miller ganhou a medalha de prata nos 100 metros mariposa, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Era também membro da equipa de 4x100 metros que recebeu a medalha de bronze. Em 1995, Miller já tinha ganho a prova dos 100 metros mariposa, realizada no Rio de Janeiro.