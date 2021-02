Aos 43 anos, conquistou a sétima Super Bowl. Tom Brady segue uma agenda rigorosa e uma dieta muito específica

Brady, “quarterback” dos Tampa Bay Buccaneers conquistou, há poucos dias, a sétima Super Bowl. Terminou em glória a sua primeira época nos Buccaneers, após 10 anos nos New England Patriots. Aos 43 anos, nem lhe passa pela cabeça reformar-se.

Muitos perguntarão qual é o segredo, fascinados com as capacidades de Brady. Só depois de saberem como é um dia na vida do jogador é que desistem e deixam os sacrifícios para quem anda há muitos anos nisto.

Nada de cafeína, farinha branca ou açúcar refinado, laticínios ou glúten. Vegetais como tomate, pimento, cogumelos ou beringela também não entram. Seis litros de água eletrolisada por dia. Em vez disso, a dieta de Brady é constituída em vegetais de folhas verdes, proteína saudável e cereais integrais. Em dias de jogo, Brady come uma sandes de compota e manteiga de amêndoa.

Com o decorrer dos anos, os exercícios de Brady passaram das rotinas de equipa de levantamento de pesos para atividades especificamente desenhadas para o seu estatuto de cidadão sénior do mundo da NFL.

Ao longo do tempos, Tom Brady foi trocando o levantamento de pesos para atividades mais específicas, que tenhasm em conta o seu estatuto de veterano da NFL. Quem gere o seu programa de exercícios é o treinador pessoal, Alex Guerrero. O treino diário começa sempre com uma massagem intensa dirigida a 20 grupos de músculos.

Depois de alguns exercícios no ginásio, Brady volta à massagem, antes de uma sessão de exercícios na companhia dos seus colegas de equipa ou um pouco de surf. Antes de se deitar, o marido da modelo brasileira Gisele Bündchen ainda treina mais um pouco para trabalhar a flexibilidade.

A meditação é um hábito fundamental para se sentir “emocionalmente estável e espiritualmente alimentado,” como explica Guerrero. “A estabilidade emocional permite-nos ter uma consciência espiritual. Digo sempre ao Tom e à Gisele que eles são as pessoas não-religiosas mais espirituais que conheço.”