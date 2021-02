Jackson Martínez diz que o Atlético de Madrid lhe diagnosticou mal uma lesão. "Trataram uma entorse e eu sabia que não era isso"

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Foi na China, no Guangzhou Evergrande, que Jackson Martínez começou a aperceber-se da gravidade das lesões sofridas em Espanha. Esteve 18 meses sem jogar e foi nessa altura que os algarvios do Portimonense lhe deram a mão, resgatando-o para a liga de um país onde foi feliz. Em 2021, o avançado colombiano fala finalmente da lesão que, segundo o próprio, foi mal diagnosticada no Atlético de Madrid.

A lesão a que se refere aconteceu ao serviço da seleção colombiana, frente ao Chile, em 2015. “Quando regressei ao Atlético de Madrid, trataram-me a um entorse e eu sabia que não era isso. Já tinha tido entorses uma cinco vezes e sabia que esta lesão era diferente, pela dor, pela forma, eu sabia que não era isso. Mas não sabia a gravidade do que tinha,” contou Jackson ao programa “Primer Toque”, da Win Sports.

"Como jogador tens pequenas lesões, recuperas e continuas porque confias quando os médicos te dizem que não tens nada de grave.” Depois, na China, Jackson sofreu uma entrada violenta “e tudo piorou,” confessa. “Quase me partiam a tíbia. Depois de alguns jogos, (…) não conseguia colocar o pé no chão,” conta o antigo goleador do FC Porto.

“Depois de 2015 foi uma luta. Muitas pessoas diziam-me para não desistir, só que eu não conseguia. (…) Nunca esperamos retirar-nos por causa de uma lesão. (…) Vejo pouco futebol porque tudo regressa, a emoção de se fazer parte de algo que se ama. O futebol é uma paixão e só quem lá está compreende o que estou a dizer,” desabafou o colombiano.