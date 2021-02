FC Porto aguarda a chegada de Pepê no verão. Em sentido contrário vão 15 milhões de euros

É oficial. O brasileiro Pepê vai ser jogador do FC Porto a partir do verão. O clube já comunicou o negócio à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM. O avançado terá assinado até 2026 e, segundo o jornal “A Bola”, deixa o Grémio e chega ao Porto em julho para ficar até 2026.

Pepê chega ao Porto numa operação que custará 15 milhões de euros aos Dragões, mais 487 mil euros relacionados com o mecanismo de solidariedade. O contrato do avançado brasileiro inclui uma cláusula de rescisão choruda: 70 milhões de euros.

O jogador brasileiro de 23 anos era há muito um alvo assumido do FC Porto. Os dirigentes portistas negociavam há algum tempo com o Grémio e chegaram finalmente a um acordo com o clube de Porto Alegre. Pepê pode jogar pelas alas ou como segundo avançado. Em 54 jogos pelo Grémio em 2020, marcou 15 golos.