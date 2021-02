Greenwood revela que Solskjaer lhe deu dicas sobre ser avançado quando tinha sete anos

Mason Greenwood aproveitou o momento de assinar um novo contrato, por quatro anos, com os Red Devils, para contar o início da sua relação com o treinador Ole Gunnar Solskjaer. Greenwood fez toda a carreira até hoje no Manchester United, escalando todas as etapas da formação até chegar à primeira equipa, o ano passado.

Agora, aos 19 anos, o jogador recorda os seus tempos nas escolinhas de Old Trafford onde, aos sete anos, jogava ao lado do filho de Solskjaer, Noah, e recebeu algumas dicas sobre o papel de um avançado, dadas pelo atual treinador dos Red Devils. Na altura, o norueguês estava a receber formação para se tornar treinador.

“Eu estava nos sub8 e sub9 e treinava com o filho dele. Eu não me lembrava mas ele falou sobre isso. Falou das movimentações na área, os remates, portanto foi uma vantagem tê-lo por ali,” contou Greenwood.

Solskjaer já referiu várias vezes essa conversa com Mason no antigo centro de treinos do United. “Por acaso lembro-me de o conhecer porque o meu filho, aos oito anos, também treinava no The Cliff. O Mason tinha sete anos.”

“A primeira vez que o vi ele destacava-se e eu até tirei uma fotografia dele ao lado do meu filho Noah,” refere o norueguês. “Eu sabia que ele ia ser um jogador a sério,” acrescenta Solskjaer.

O jovem inglês tem tido mais algumas dificuldades em impor-se na equipa dos Red Devils esta época, com apenas um golo em 18 jogos. O adolescente revela que ter alguém como Marcus Rashford na equipa, proveniente, tal como ele, das camadas jovens do clube, é uma grande ajuda.

Greenwood também elogiou outro companheiro de equipa, bem mais recente no clube mas também muito mais experiente no mundo do futebol: Edinson Cavani. Marcus admite que o uruguaio também lhe tem dado conselhos, não referindo, no entanto, quais.