"Acredito tanto no título do Benfica como em ver um dragão a voar no estádio do FC Porto"

O músico Tozé Brito não tem dúvidas: "É o pior Benfica dos últimos 20 anos”. “Não me lembro de uma equipa jogar tão mal como este ano,” disse o benfiquista, lembrando que “a época começa com um investimento de 100 M€” e criticando dois dos mais influentes jogadores do plantel, Rafa e Pizzi: os jogadores que faziam a diferença caíram a pique e o Jesus não consegue mudar nada".

António Raminhos nunca escondeu o seu benfiquismo. Tal como não esconde a revolta perante a situação atual da equipa de futebol: "O Benfica coloca-se à mercê de qualquer adversário neste momento”. O humorista criticou “finalização muito pobre” e a previsibilidade do futebol praticado. “Tão previsível que escrevi este comentário antes de começar o jogo.”



Já a atriz Paula Lobo Antunes mostra-se estupefacta: "Há umas épocas atrás isto era impensável”. No fim do empate a zero com o Farense, a adepta do Benfica admitiu: “Fico muito triste com o resultado e com esta exibição”. Paula Lobo Antunes recorreu ao humor para dizer que acredita tanto no título deste ano como em “ver um dragão a voar” no estádio do FC Porto.