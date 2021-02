"Excelente treinador, muitos títulos": David Moyes venceu Mourinho pela primeira vez e deixou-lhe elogios

A vida não está fácil para o Tottenham e para o seu treinador, José Mourinho. Desta feita, foi o West Ham, rival londrino treinado pelo escocês David Moyes a receber e vencer os Spurs por 2-1. O único motivo para Mourinho sorrir, no fim do jogo, só pode ter sido o discurso cavalheiresco de Moyes, que fez questão de recordar as vitórias do passado do português.

Moyes, que há uns anos foi o primeiro treinador a suceder a Alex Ferguson, no Manchester United, sabe bem o que é passar por fases difíceis da carreira. Os elogios a Mourinho, que tiveram, tanto quanto se pôde ver, essa intenção de elogio, têm, para quem os analise bem, uma palavra envenenada: passado.

Ao recordar as vitórias do passado de Mourinho, Moyes deu involuntariamente a entender que o melhor do Special One já aconteceu. Ou então, tendo em conta que esta foi a primeira vitória do escocês frente a Mourinho, quis simplesmente lembrar os tempos em que o português era quase invencível.

Moyes, de 57 anos, admitiu que tinha conhecimento das estatísticas: “Sim, estava a par desse dado (a primeira vitória frente a Mourinho) porque a imprensa o referiu em diversas ocasiões, mas não foi o mais importante para mim”.

“O mais importante foi vencer o Tottenham, que tem um fantástico plantel, uma equipa muito boa e, mais importante ainda, um excelente treinador que conquistou variadíssimos títulos e foi um dos adversários mais difíceis de defrontar durante muito anos,” referiu Moyes.