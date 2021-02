Totti criticou a gestão da Roma e deu como bom exemplo o Benfica e Rui Costa

O ex-internacional italiano, lenda da Roma, foi extremamente duro com o clube do coração e com a forma como os donos da equipa a têm gerido. Francesco Totti, que enquanto jogador passou toda a sua carreira na Roma, foi também diretor desportivo do clube até há pouco tempo.

Ao “'Corriere dello Sport”, Totti considerou que deveria haver alguém “da casa” a dar um contributo para a gestão do clube: “Os donos são estrangeiros, tal como o treinador e o diretor desportivo. Colocar uma pessoa competente, que conhece a Roma e é da Roma seria o melhor para atuar como um intermediário entre o clube e a equipa,” considera o ex-jogador.

O antigo capitão da equipa romana acrescentou que “se tivesse uma equipa de futebol chamaria muitos ex-jogadores” para ajudar na gestão do clube, alegando que “quem já jogou sabe sobre futebol”. Totti acabou por dar o exemplo do Benfica: “O Rui Costa está a fazer isso. Tem feito coisas boas no Benfica, disse-me o Tiago Pinto”.