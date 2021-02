Slimani: "O Sporting estará para sempre no meu coração. Foi o clube que me permitiu aparecer na Europa"

Não seria a primeira vez que Islam Slimani piscaria o olho ao regresso a Alvalade. E não é segredo, para quem acompanha minimamente a carreira do argelino, que foi no Sporting que o avançado teve os melhores momentos da sua carreira.

O internacional argelino joga atualmente em França, numa liga cujo objetivo dos muitos clubes-David é derrotar o Golias de Paris, ou seja, o PSG. No Lyon, Slimani lembra o Sporting com saudade e, acima de tudo, com gratidão. Foi por Alvalade que entrou na Europa, em 2013, vindo do CR Belouizdad.

Pelos Leões, Slimani marcou 57 golos em três épocas. "O Sporting estará sempre no meu coração. Foi o clube que permitiu mostrar-me na Europa", disse o jogador de 32 anos, numa entrevista à BeIn Sports.

O avançado lembrou também um compatriota seu que, muitos anos antes da chegada de Slimani ao Sporting, foi um embaixador do futebol argelino, embora com outra camisola, a do FC Porto. "Antes de mim, um tal Rabah Madjer escreveu uma história muito bonita no país de Cristiano Ronaldo. Todos os argelinos devem estar orgulhosos do que ele fez."