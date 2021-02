Imprensa brasileira diz que Jorge Jesus foi contactado pelo Atlético Mineiro

De acordo com o site brasileiro “UOL”, citado pelo jornal “Record”, o Atlético Mineiro terá sondado os dois treinadores portugueses. O argentino Jorge Sampaoli deixou o comando técnico da equipa e tanto Jorge Jesus como Marco Silva foram vistos como boas hipóteses para comandar o clube mineiro.

O clube terá contactado Bruno Macedo, empresário do treinador do Benfica. No entanto, nesta fase, Jesus prefere manter-se na Europa, mantendo a hipótese de regressar ao Brasil no futuro.

Marco Silva, sem clube desde que deixou o Everton, terá respondido através dos seus representantes que também ele pretende continuar a trabalhar na Europa.