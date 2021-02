"O Seferovic é uma pessoa encantadora. Está muito bem no Benfica"

No final do jogo que opôs Arsenal e Benfica, Granit Xhaka e Haris Seferovic deixaram de ser adversários para voltarem a ser amigos de longa data. Esta noite vão novamente encontrar-se em campo e deixar a amizade de lado durante (pelo menos) 90 minutos.

O jornal “A Bola” questionou o jogador do Arsenal sobre qual dos dois estaria mais desiludido com o empate da primeira mão. Xhaka sorriu e respondeu: “Estávamos os dois desiludidos, para ser sincero. Queríamos os dois ganhar”. Apesar disso, o médio do Arsenal tem consciência de que o seu clube parte com uma ligeira vantagem para o jogo desta noite: “Acaba por ser melhor para o Arsenal porque um golo fora pode fazer a diferença”.

No seguimento da conversa, Granit Xhaka contou que a amizade entre os dois jogadores terá nascido na equipa de sub16 da Suíça. Xhaka disse que a relação se estende às respetivas famílias e elogiou a personalidade de Seferovic: “É uma pessoa encantadora e está muito bem no Benfica”. O jogador do Arsenal não deixou de admitir que espera estar mais feliz do que o amigo esta noite, depois do jogo mas referiu: “A nossa relação continuará a mesma, qualquer que seja o resultado”.