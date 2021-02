Pai de Alisson Becker encontrado sem vida numa barragem no Brasil

José Agostinho Becker era pai do guarda-redes do Liverpool, Alisson Becker, e de Muriel Becker, também guarda-redes, que jogou no Belenenses SAD e está agora no Fluminense. Foi encontrado morto numa barragem, após buscas que duraram horas e que envolveram bombeiros, amigos e familiares.

José Agostinho, de 57 anos, era também ele um antigo guarda-redes. A barragem junto à qual mergulhou fica numa propriedade da família a 300 quilómetros de Porto Alegre.