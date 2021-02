David Alaba vai deixar o Bayern no fim da temporada mas quem o quiser levar vai ter que satisfazer uma condição insólita

Alaba vai mesmo sair do Bayern de Munique no fim da época, essa informação está confirmada. O que não sabíamos ainda era que o jogador austríaco de 28 anos tinha uma condição algo insólita a colocar ao clube que o quiser contratar. Segundo o jornal “Le Parisien”, o polivalente jogador quer ser usado como médio.

No início, quando ainda jogava nos escalões de formação, David Alaba era habitualmente extremo. Quando chegou a sénior, foi colocado no lado esquerdo da defesa. Nas últimas épocas Alaba tem sido adaptado a defesa central. Agora, usando a sua polivalência como argumento, o austríaco quer ser médio e, qualquer que seja o clube a contratar os seus serviços, terá de cumprir esse pré-requisito.

Segundo o “Le Parisien”, Alaba sente que a sua passagem por vários setores do relvado permite que ele assuma um papel destacado no centro do terreno de jogo, evitando dessa forma lesões no setor mais defensivo.

David Alaba começou a carreira na formação do Áustria de Viena mas mudou-se para a Baviera ainda jovem. Foi em 2009 que o jogador se estreou na equipa principal do Bayern, num longo percurso que inclui 417 jogos e 34 golos.