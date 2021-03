Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Grémio na primeira mão da final da Taça do Brasil

A vantagem é magra mas o facto de o triunfo do Palmeiras ter acontecido em casa do adversário faz com que a equipa treinada por Abel Ferreira esteja um pouco mais perto da vitória do que o Grémio de Porto Alegre. Gustavo Gómez marcou o único golo do jogo.

Renato Gaúcho, treinador do Grémio, deu a titularidade a Pepê, reforço garantido do FC Porto para a próxima época. O técnico derrotado deixou críticas à arbitragem da partida, considerando que o futuro portista sofreu uma falta na área do Palmeiras e, portanto, a seu ver, terá ficado um penalti por marcar.

Gaúcho, ao seu estilo, afirmou: "Um erro desses custa um título para o qual trabalhamos o ano todo. Vamos falar o quê sobre o VAR? Quando obrigarem o árbitro do jogo nesses lances decisivos a ir lá observar pode ser que o futebol melhore. Enquanto o VAR decidir o que é e o que não é, para que serve a ferramenta? Deixem a ferramenta para lá”.



Abel Ferreira mostrou-se logicamente mais bem-disposto, embora tenha recusado entrar em euforia. "Sabemos que a final se decide em dois jogos, estamos na primeira parte. Estamos em vantagem neste momento mas temos que continuar em alerta, nada está garantido".