Vaificartudobem: Bale marca golos, Mourinho fica contente e o Real Madrid esfrega as mãos e pensa em Mbappé

Os adeptos do Tottenham não foram os únicos a ter um bom fim de semana. A goleada dos Spurs ao Burnley mostrou um Gareth Bale cada vez mais parecido com o que levou o Real Madrid a contratá-lo.

A intenção dos espanhóis não é o regresso do galês a Madrid. Há muito que o Real quer livrar-se de um jogador que não goza propriamente de uma boa imagem em Espanha e, acima de tudo, representa um gasto astronómico para o clube. Segundo o jornal “As”, os dirigentes do gigante espanhol preferem usar esse dinheiro para contratar Mbappé ao PSG.

Há muito que o Real Madrid olha para o jovem prodígio do Paris Saint-Germain com intenções de o contratar. Segundo os ingleses do “Daily Mail”, o clube da capital espanhola está a sentir ainda mais os efeitos financeiros da pandemia do que a maioria dos clubes.

A saída de Bale seria bem-vinda mas a intenção não é bem fechar os cofres, como se vê pelo interesse em Mbappé. O francês de 22 anos, cujo contrato termina no verão de 2022, recebe mais de 400 mil euros por semana. Segundo o “Le Parisien”, o PSG só ouve propostas a partir de 200 milhões de euros.

Gareth Bale não tem em Zinedine Zidane um admirador. As atitudes infantis do galês irritaram o treinador do Real Madrid, pelo que o jogador de 31 anos, mesmo com exibições como a do último fim de semana, teria à sua espera um ambiente difícil. Curiosamente, o contrato de Bale com o Real termina mais ou menos na mesma altura que o de Mbappé com o PSG.

Em Inglaterra, Mourinho volta a sorrir. O treinador português tem utilizado regularmente o galês, principalmente desde que se começou a notar uma subida de rendimento no jogador. Bale tem jogado em todas as competições, incluindo a Liga Europa.

Depois do jogo de domingo, o técnico do Tottenham afirmou que não há um treinador no mundo que não pusesse Bale a jogar “se ele estiver em forma”. “O Gareth é um tipo muito experiente, conhece o seu corpo melhor que ninguém. Seria muito bom para mim dizer que eu lidei com a situação dele de uma maneira fantástica. Não sou esse tipo de pessoa,” disse Mourinho.

“Um jogador que me dá este tipo de performance, claro que eu quero pô-lo a jogar na quinta-feira e no domingo e quero que ele jogue na próxima semana com o Dínamo de Zagreb, mas não me parece que isso seja possível.”