O Sport Recife foi proibido pela FIFA de inscrever jogadores por causa da dívida ao Sporting

O caso André continua a dar que falar dos dois lados do Atlântico. A contratação do jogador ao Sporting, por parte do Sport Recife, originou uma dívida dos brasileiros ao clube de Alvalade. Segundo o site “Globoesporte”, a FIFA aplicou os regulamentos previstos para este tipo de situações e proibiu o clube brasileiro de inscrever jogadores para a próxima época.

O valor total da dívida ao Sporting é de 907,5 mil euros. O “Globoesporte” diz também que o Sport Recife está neste momento a negociar o pagamento de 500 mil euros aos Leões. A quantia terá de ser liquidada até ao fim deste ano para que o castigo da FIFA seja levantado e o clube brasileiro possa inscrever novos atletas.

Quanto ao jogador, André chegou ao Sporting em 2016. Foi contratado pelo clube de Alvalade ao Corinthians, mas acabou por ficar apenas um ano em Portugal. Seguiu-se então o Sport Recife, para onde se mudou em 2017, ficando mais uma vez apenas uma época no clube brasileiro. Atualmente, André joga na Turquia e é treinado por Ricardo Sá Pinto, no Gaziantep.