Rúben Dias e o segredo de Guardiola: “Ele dá-nos soluções para ultrapassarmos todos os nosso adversários”

Os dias de Rúben têm sido soalheiros, mesmo que Manchester não seja Lisboa e haja uma espécie de nuvem cinzenta sobre as nossas cabeças há um ano. O trabalho corre-lhe bem. Ainda agora chegou e já tem uma mão no troféu da Premier League e a imprensa inglesa do seu lado.

O defesa formado no Benfica deu uma entrevista ao site oficial dos Citizens, refletindo com tranquilidade acerca do momento atual do clube do Noroeste inglês. Nunca perdendo o Norte, Rúben Dias, de 23 anos, defendeu o mérito coletivo na boa temporada que o City tem feito.

“O que faz desta equipa forte somos todos nós,” explicou o internacional português. “Toda a gente acrescenta algo de especial e a equipa subsiste porque todos somos bons e temos a mentalidade certa.”

O defesa destacou o perfil ambicioso do clube: “Existe uma ambição infinita de continuar a somar vitórias. Nunca vi esta ambição noutra equipa. Toda a gente quer fazer parte, estar no topo e ajudar o clube a vencer”.

O jogador português não deixou de atribuir a Pep Guardiola um papel fundamental na sua motivação e na dos seus colegas. “A forma como ele nos faz acreditar em todos jogos e as soluções que nos dá para ultrapassar todos os nossos adversários”.