“Eu vejo muita coisa dita em relação ao Jorge Jesus, mas não preciso de intermediário para falar com ele. Se está bem ou mal...”

Marcos Braz não esconde a admiração por Jorge Jesus, fala do técnico do Benfica com amizade mas o vice-presidente do Flamengo não pensa no retorno do treinador ao clube brasileiro. Ao site “Globoesporte”, o dirigente lembrou que Jesus “tem contrato com o Benfica” e que o Flamengo está satisfeito com o atual técnico, Rogério Ceni.

Nos últimos dias surgiram rumores de que o clube carioca iria tentar resgatar Jesus da péssima época que o Benfica está a fazer. Braz reage com veemência: “Eu vejo muita coisa dita em relação ao Jorge Jesus. Eu não preciso de intermediário para falar com o Jorge Jesus. Eu não preciso de intermediário para receber qualquer tipo de informação do Jorge Jesus. (…) Se eu quiser falar alguma coisa com o Jorge ou se ele quiser falar algo para mim, a gente se fala”.

Em relação ao Benfica, Marcos Braz lembra: “O Jorge tem contrato lá. Se está bem ou mal, essa análise não é minha, é do presidente do Benfica e do Jorge”. O vice do Flamengo afirmou ainda que a saída do treinador foi pacífica: “Ele é fenomenal, trabalhador, correto. (…) A opção de ir embora foi dele e entendi, nessa pandemia, a família não podendo vir, ele com restrições”.