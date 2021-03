Gianluigi Buffon: “Tive um buraco negro na alma. É importante cometer erros ao longo da vida. E pagar por eles é ainda mais importante”

Em entrevista ao jornal inglês “The Guardian”, Buffon fala de tudo, desde as notícias do fim da carreira que foram claramente exageradas, à alegria de estar em confinamento por poder passar tempo em família, passando pela importância dos erros na vida para que possamos aprender com eles. A conversa é frequentemente interrompida por uma das potentes gargalhadas do italiano.

Em 2017, Buffon confessou o desejo de terminar a carreira. Em 2018, assinou pelo Paris Saint-Germain para experimentar uma nova cultura, jogar com Neymar e Mbappé e assinar um último capítulo no seu épico percurso pelo futebol mundial. Em 2021, o histórico guarda-redes está na Juventus, a ser treinado por um amigo de longa data – Andrea Pirlo – e a partilhar o relvado com o filho de outro ex-colega de equipa – Federico Chiesa, cujo pai, Enrico, jogou com Buffon no Parma.

“Na minha cabeça, há mesmo um sinal de ‘stop’, em junho de 2023,” diz, repetindo como quem quer convencer-se da veracidade da afirmação: “Esse é o máximo, mesmo”. “Mas também posso parar de jogar daqui a quatro meses,” confessa o guarda-redes de 43 anos.

“Aprendi que nada é certo na vida,” acrescenta com razão Gianluigi Buffon, testemunha de uma pandemia que nos tem ensinado muito e que, em Itália, teve um início particularmente demolidor. Com algum sentimento de culpa, Buffon admite que o primeiro mês de confinamento “foi mesmo bonito”. “No início, a pandemia permitiu-me ter tempo para dedicar a mim próprio, algo que nunca tinha acontecido. Pude estar com a minha mulher e os meus filhos o dia todo e dedicar-me aos meus passatempos, à leitura… (…) Depois, tornou-se pesado. Pensas cada vez mais no que os outros estão a passar.”

Buffon é, naturalmente, um homem rico. Tem uma casa com um grande jardim e tudo o que o dinheiro pode dar. Ainda assim, o italiano confessa que, no pico da sua carreira, aos 20 e poucos anos, sofreu de depressão, uma espécie de “buraco negro da alma”, como ele a descreve. Abrir os olhos e ver outras realidades permitiu-lhe escapar ao fundo do poço. “Sinto-me como alguém que continua a crescer,” afirma o homem com 26 anos de carreira como jogador de futebol.

“Diz-se que, quando chegas à minha idade, o declínio acontece todo ao mesmo tempo. (…) Eu não acredito nisso. (…) Eu acredito muito no destino. Quando a Juventus me ofereceu a hipótese de regressar, pensei: ‘Madonna!’. Nunca sabes, talvez haja uma razão,” confessa. Essa razão pode ser ganhar a Liga dos Campeões, o único título importante que continua a faltar-lhe.

Campeão do Mundo por Itália em 2006, Buffon recorda o país unido e o nervosismo da final, contra a atual detentora do título, a França. Entre os muitos companheiros de longa data em campo com ele naquele dia, estava um grande amigo chamado Andrea Pirlo, o seu atual treinador na Juventus, a quem reconhece ter sido difícil chamar “mister”. “À frente de outras pessoas, ele será sempre ‘mister’. (…) Quando saímos juntos, podemos ser Gigi e Andrea.”

Refletindo acerca da sua longa carreira, particularmente sobre o início da mesma, e pondo a hipótese de voltar atrás e transmitir alguma da experiência adquirida a si próprio, Buffon lembra: “É importante cometer erros na vida. E é ainda mais importante teres de pagar por eles. (…) Sentires-te embaraçado é parte essencial do teu crescimento”.

Esta época, o veterano guarda-redes tem jogado menos. A titularidade na baliza da Juventus está entregue a Wojciech Szczesny desde que o próprio Buffon saiu para o PSG. Ainda assim, aos 43 anos, o italiano tem feito exibições que em nada o embaraçam, como aconteceu na vitória por 3-0 em Camp Nou que chocou o Barcelona. Gigi mantém um papel importante na equipa treinada pelo grande amigo, partilha o balneário com Cristiano Ronaldo e acaba a entrevista a admitir: “Sinceramente, nunca imaginei que poderia jogar tantos anos. Mas estas histórias são bonitas, acho eu”.