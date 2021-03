Rúben Amorim impressiona os clubes ingleses. Leicester e Leeds já andam a observar o treinador do Sporting

Rúben Amorim pode não ter ainda muita experiência como treinador mas o percurso do antigo jogador do Benfica tem despertado atenções. Em Inglaterra, há dois clubes que, segundo “A Bola”, estão particularmente impressionados. Tanto Leeds United como Leicester têm vindo a observar o treinador do Sporting, que já conquistou a Taça da Liga e está bem encaminhado para vencer o campeonato pelos Leões, 19 anos depois.

Segundo o diário desportivo, os dois clubes ingleses têm estado mais atentos nas últimas semanas à forma de jogar do Sporting. Lembre-se que o clube de Alvalade teve apenas duas derrotas em 29 jogos da Liga.

Não terá havido propostas concretas mas, segundo “A Bola”, os representantes do técnico já foram contactados por vários intermediários. Aguardam-se novidades, principalmente se o Sporting confirmar a conquista do título com uma equipa recheada de jovens promessas.