Mourinho não revela se o Tottenham vai ficar com Bale em definitivo e refere Carlos Vinícius, emprestado pelo Benfica

Para já, apesar das melhorias visíveis de Gareth Bale, José Mourinho não diz se o Tottenham vai investir para ficar com o galês a título definitivo. O avançado está emprestado pelo Real Madrid ao clube inglês. “Bale não é jogador do Tottenham, pelo que o Real Madrid tem tudo nas suas mãos. Têm um jogador com um ano de contrato. O poder está nas mãos deles. Eu só tento tirar o melhor para o Tottenham, com todo o respeito pelo Real Madrid.”

O respeito que José Mourinho tem também pelo Benfica, que emprestou Carlos Vinícius ao clube londrino. "É o mesmo com o Vinícius. Tentamos cuidar dos jogadores (…) pelo respeito que temos pelos clubes que os emprestam. Se querem saber algo sobre o futuro do Bale, devem pedir aos vossos colegas de Madrid que perguntem ao Zidane.”