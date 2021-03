“O meu pior pesadelo”: funcionário do Manchester United entrou acidentalmente em direto no Instagram do clube.

A pandemia tem exacerbado o papel do vídeo no nosso dia-a-dia. Tem servido para unir famílias, ensinar e aprender, fazer reuniões que podem ser de Estado ou simples reencontros de amigos. De repente, o receio de deixar um microfone ligado ou mesma a câmara passou a ser uma realidade inevitável. Que o diga o funcionário do Manchester United que, acidentalmente, partilhou a hora de almoço com 37 mil seguidores da conta do clube no Instagram.

Durante alguns minutos, os adeptos dos Red Devils tiveram à sua frente uma tela em branco com ruídos pouco habituais para o Instagram de um dos maiores clubes de futebol do mundo. Diz quem ouviu que a banda sonora era composta por pratos a bater e o ligeiro zumbido de um micro-ondas.

O gestor de redes sociais da Betfair escreveu: “37 mil pessoas estão atualmente a assistir ao direto acidental do Instagram do Man United. Parece que um dos administradores está a aquecer o almoço e a fazer uma chávena de chá”. Um seguidor escreveu: “Em comparação com os jogos é bastante entusiasmante”. Outro disse: “É mais excitante do que o jogo do Chelsea”.