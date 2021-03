A maior empresa de Cristiano Ronaldo deixa a sede no Luxemburgo, fixa-se em Lisboa e muda o nome

Cristiano Ronaldo transferiu a sua principal empresa para Portugal: a CRS Holding mudou de sítio e também de nome, passando a chamar-se CR7 Lifestyle Unipessoal. O capital social é superior a 16 milhões de euros e estas são boas notícias para o Fisco, uma vez que a empresa do astro passa a pagar impostos em Portugal

De acordo com o “Correio da Manhã”, a mudança da sede da maior empresa de Cristiano Ronaldo, bem como o novo nome, foram aprovados a 11 de maio de 2020. A agora denominada CR7 Lifestyle opera em diversas áreas de negócio, como a “supervisão e gestão de empresas, "planeamento estratégico” ou “patentes e direitos de autor”.

Para além desta, Cristiano tem cinco sociedades ativas no nosso país, na sua maioria ligadas ao ramo imobiliário, hotelaria, eventos e turismo. Esta última área é nitidamente uma das prioridades de negócio para o jogador, como comprovam as várias parcerias com o Grupo Pestana, o maior grupo hoteleiro português, um pouco por todo o mundo.

Quanto à gestão ativa das empresas de Ronaldo, em quatro dos seis casos está entregue ao irmão do jogador, Hugo Aveiro. Esse lote inclui a recém-nomeada CR7 Lifestyle, onde contará com a ajuda de outros dois gestores, Miguel Lopes Marques e Miguel Paixão dos Santos.