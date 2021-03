Lisboa vai ser palco da qualificação de karaté para os Jogos Olímpicos em vez de Rabat. Covid-19 a isso obriga

As grandes organizações do desporto mundial parecem ver Portugal como porto seguro para receber as competições. Depois da fase final da Liga dos Campeões e do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, o nosso país vai receber um torneio olímpico de qualificação de karaté. Será em Lisboa, de 9 a 11 de abril. A competição estava prevista para Rabat, em Marrocos, mas a presença preocupante de muitos casos de covid-19 fez com que a federação mundial (WKF) mudasse de ideias.

Em comunicado, depois de anunciar que o torneio de Rabat irá acontecer em outubro, já sem a ligação aos Jogos Olímpicos, a federação disse: "Embora todas as partes envolvidas tenham feito um grande esforço para realizar a competição, a WKF foi forçada a adiá-la devido ao impacto da epidemia de covid-19".

Já o circuito de torneios denominado “Premier League” irá ser retomado na próxima sexta-feira, em Istambul. A última prova desse circuito foi disputada em Salzburgo, na Áustria, há mais de um ano.