Pizzi admite sair do Benfica e, por 15 milhões de euros, o clube abre-lhe a porta

Aos 31 anos e depois de sete temporadas com a camisola do Benfica, Pizzi admite que pode ser o momento certo para dar um novo rumo à carreira. Segundo o jornal “Record”, o clube da Luz tem noção da predisposição de Pizzi. A SAD benfiquista vê com bons olhos a possibilidade de transferir o jogador, tendo em conta a necessidade de fazer algum dinheiro e também de baixar os salários do plantel.

O jogador brigantino jogou em três clubes espanhóis no início da carreira: Atlético de Madrid, em 2011/12; Corunha em 2012/13 (por empréstimo do Atlético); Espanyol (empréstimo do Benfica). No entanto, isso não significa que o seu destino seja Espanha.

De acordo com o “Record”, Pizzi sente-se injustiçado por ser várias vezes suplente. A época passada foi a melhor de sempre a nível de eficácia, com o jogador a marcar 30 golos. Já esta época Pizzi saiu 11 vezes do banco para dar o seu contributo à equipa. Ainda assim, aquele que é um dos capitães do Benfica é o futebolista com mais jogos realizados (37) e o segundo na lista de goleadores, com 13 golos.

Pizzi tem sido “massacrado” quando as coisas não correm bem e, como sabemos, esta época isso tem acontecido muitas vezes. A forma como o jogador celebrou o golo que marcou ao Rio Ave pode querer mostrar a frustração de alguém que tem tido um papel fundamental na equipa. O próprio Jesus elogiou o médio, chegando a dizer que Pizzi é um elemento “crucial”.

Ainda segundo o “Record”, a SAD benfiquista mostra-se disponível para vender Pizzi por aproximadamente 15 milhões de euros. O contrato do jogador dura até 2023, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões. Em 2017, depois de o Benfica ter sido tetracampeão, chegaram à Luz algumas propostas pelo jogador mas nenhuma agradou a Luís Filipe Vieira.