A incrível festa de Mourinho nos EUA quando era treinador do Chelsea. Até Snoop Dogg lá estava

José Mourinho é famoso pela sua personalidade forte, por ser implacável com os seus jogadores. Por vezes somos contemplados com o seu sentido de humor nas conferências de imprensa. Mas o lado festivaleiro do técnico português é algo que ele guarda para momentos muito especiais.

Foi o caso da festa que Mourinho organizou para os seus jogadores durante uma pré-temporada nos EUA com o Chelsea. Wayne Bridge fazia parte do grupo que teve a sorte de ser presenteado com o lado brincalhão do setubalense. Ao jornal inglês “The Sun”, o antigo jogador recordou a surpresa: “Tivemos algumas pré-temporadas nos Estados Unidos e dessa vez ele (Mourinho) organizou uma festa. Foi bom para os rapazes. E quando falo de festa, quero dizer que Snoop Dogg estava lá, todos estavam lá”.

Apesar dos bons momentos, Wayne Bridge afirma que Mourinho é um técnico muito exigente com os seus jogadores, a quem exige sempre o máximo. “Vês a forma como ele trata alguns jogadores e penso que por vezes é um pouco duro,” considera o antigo futebolista.

Wayne Bridge não esquece que, apesar dos muitos êxitos, a carreira de Mourinho tem tido situações complicadas. “É um grande treinador mas, nos momentos maus no Manchester United e no Tottenham, por vezes parece um mimado que atira os peluches ao chão. (…) Mas é divertido vê-lo,” conclui Bridge.