Sergio Ramos: "Com a saída para a Juventus, perdeu Cristiano Ronaldo e perdeu o Real Madrid"

Sergio Ramos, capitão do Real Madrid e histórico do futebol espanhol fez uso da apresentação de um documentário sobre o seu percurso no futebol, para emitir algumas opiniões. Uma delas está relacionada com a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid em 2018: “Perdeu o Cristiano e perdeu o Real Madrid. Eu não o teria deixado sair”.

Ramos continua a considerar o português “um dos melhores jogadores do mundo” e não tem dúvidas de que CR7 teria ajudado o Real a ganhar ainda mais títulos. “São relações que têm de durar uma vida, tem de haver uma fusão e isso era percetível antes da final da Liga dos Campeões, em Kiev,” afirmou o internacional espanhol.

O defesa central aproveitou o momento para defender Ronaldo das críticas que lhe fazem em Itália, após a eliminação da Juventus pelo FC Porto. “Quando se fala da Juventus, toda a gente aponta o foco a Cristiano. É algo com que temos de aprender a viver, seja justo ou injusto. (…) Como acontece em Madrid, apontam sempre ao treinador e ao capitão de equipa,” disse Sergio Ramos.