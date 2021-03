Caso dos emails: FC Porto acusa Benfica de usar amantes de árbitros para extorsão

De acordo com o “Correio da Manhã”, o caso dos emails começa a desenvolver vários braços, envolvendo novas questões do lado do FC Porto e do Benfica. O clube das Antas alega agora que as Águias investigaram factos da vida privada de vários árbitros com o objetivo de extorquir informação dos mesmos. Uma dessas ações, de acordo com os azuis e brancos, terá estado relacionada com a existência de amantes. O requerimento de abertura de instrução refere essa possibilidade.

“Vemos que os assistentes não tiveram pudor em tomar conhecimento e guardar para si, sabe-se lá para quê, informações de natureza confidencial e privada, relativas à intimidade dos visados,” pode ler-se. O FC Porto questiona os motivos que terão levado o Benfica a recolher essa informação, apontando o dedo a Pedro Guerra. Segundo os Dragões, o comentador televisivo ligado ao Benfica quereria “manter toda esta informação de natureza sensível, íntima e privada” para usá-la "em seu proveito, através de chantagem ou pressão”.

Os portistas argumentam que o seu diretor de comunicação, Francisco J. Marques, agiu neste processo com uma qualidade idêntica à de um jornalista, tendo como único objetivo o interesse público. O tribunal cível já anunciou que as funções não podem ser equiparadas.

Refira-se que, neste processo, Marques responde por 13 crimes diversos. Aliás, é sobre ele que recai a maioria das acusações feitas pelo Ministério Público. O diretor de comunicação do FC Porto manteve no Porto Canal uma rubrica em que lia excertos da correspondência privada dos Encarnados. Depois de o Benfica ter interposto uma providência cautelar com o objetivo de impedir que a divulgação semanal dos emails no canal de televisão continuasse, o blogue “Mercado de Benfica” passou a ser o órgão encarregue de tornar públicos esses conteúdos.

O Benfica ganhou o processo cível contra Francisco J. Marques mas o funcionário dos Dragões recorreu. Aguarda-se decisão. Por outro lado, o FC Porto pede a inquirição de quatro testemunhas nesta fase de instrução.