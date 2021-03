Gary Neville diz que só Bruno Fernandes e Pogba podem levar o Man Utd mais longe

Gary Neville, antigo defesa do Manchester United e atual comentador televisivo, afirmou que os Red Devils dependem de Bruno Fernandes e Paul Pogba para um jogo mais criativo e precisam de melhorar a capacidade de “quebrar” os adversários. Isto apesar da vitória do clube nortenho frente aos londrinos do West Ham.

Foi difícil para a equipa de Solskjaer conseguir ultrapassar a muralha do West Ham no domingo. À medida que o tempo avançava, começou a ser visível a frustração dos Red Devils, que dominavam a partida mas não conseguiam chegar à baliza de Fabianski. Não fosse o cabeceamento de Scott McTominay que bateu em Craig Dawson, defesa dos Hammers, já na segunda parte, e o jogo podia ter terminado a zero.

Gary Neville crê que os jogadores ao serviço do seu antigo companheiro, Solskjaer, não são suficientemente bons frente a equipas organizadas que defendem bem e o clube tem de corrigir essa lacuna se quiser aproximar-se dos rivais do City.

No fim do jogo, Neville disse à Sky Sports: “Vocês sabem como o Man United é, tem dificuldades em ‘quebrar’ os adversários. Têm de fazer mais frente a equipas que defendem em bloco, com 10 homens atrás da bola. É por aí que deve ser dado o próximo passo. Tem a ver com mais qualidade no último terço, há equipas mais organizadas e compactas agora, especialmente equipas da segunda metade da tabela”.

Neville usou como exemplo os eternos rivais do City: “Precisas de jogadores fantásticos. Olha para o Man City. De Bryne, Gundogan, Mahrez, Foden. Eles têm cinco ou seis”. O ex-futebolista destacou Bruno Fernandes e Paul Pogba, afirmando que o português não conseguiu ter impacto frente ao West Ham mas, ainda assim, tem 23 golos e 13 assistências esta época, em todas as competições.

Pogba também foi referido, embora o francês tenha passado o último mês lesionado. Abaixo destes dois jogadores, mas ainda assim merecedor de alguma confiança por parte de Neville, está Luke Shaw, “o mais criativo no plantel de Solskjaer a seguir às estrelas Fernandes e Pogba”.