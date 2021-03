Bernardo Silva: "Rúben Dias trouxe competitividade, ambição e liderança à equipa"

Quem vê Rúben Dias em campo, facilmente esquecerá que esta é a primeira época do internacional português no Manchester City. O ex-Benfica chegou, jogou e impôs-se, tornando-se rapidamente uma das referências de Guardiola na defesa.

Curiosamente, todos os portugueses que atuam no City têm a mesma origem de Dias: a formação do Benfica. Mesmo Ederson, sendo brasileiro, por lá passou. Um desses companheiros é Bernardo Silva, que está nos Citizens desde 2017.

Em entrevista à Sport TV, o médio português elogiou o colega de equipa e de seleção: “O Rúben é um jogador com caráter e uma personalidade muito forte. Trouxe competitividade, caráter, ambição, vontade de ganhar e liderança à nossa equipa”.

“Mesmo sendo um jogador muito jovem e novo no clube, (…) o Rúben chegou com confiança e capacidade muito rápida de singrar. Os resultados estão à vista, tem sido um dos melhores jogadores da nossa equipa e da Premier League. E tem sido um prazer trabalhar com ele desde que chegou,” afirmou Bernardo Silva.