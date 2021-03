João Pereira foi multado e ficará suspenso um jogo sem que tenha ainda jogado

João Pereira viu o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmar que a sua atitude no jogo com o Tondela foi merecedora de punição com multa e um jogo de castigo.

O dado curioso é que o internacional português ainda nem sequer jogou desde que regressou a Portugal e ao Sporting. Quando foi expulso, frente à equipa beirã, João Pereira estava no banco de suplentes e insurgiu-se com linguagem menos própria contra uma decisão da equipa de arbitragem.

O lateral direito formado no Benfica foi expulso aos 55 minutos de jogo, devido “a ofensas e injúrias” dirigidas ao quarto árbitro e a um dos árbitros assistentes, segundo o relatório do árbitro. A multa que João Pereira terá de pagar é de 1.530 euros.

Quem poderá fazer companhia a João Pereira no cumprimento do castigo é Sebastian Coates. O defesa viu o quinto amarelo frente ao Tondela e ficará também de fora frente ao Vitória de Guimarães.