Real Madrid lança investigação depois de ter sido atacado por piratas informáticos

O tweet, partilhado com os quase 12 milhões de seguidores, continha uma ligação para um artigo no site oficial do clube, repetindo o anúncio da lesão de Rodrygo. O artigo falava de um problema na coxa que Rodrygo, efetivamente, teve em dezembro, mas a data estava alterada para terça-feira passada.

Um porta-voz do Real Madrid confirmou que Rodrygo não se lesionou e estava pronto para o jogo de terça-feira passada, com a Atalanta, a contar para a Liga dos Campeões. Ao mesmo tempo, o porta-voz anunciou que o clube está a investigar o que aconteceu.

O jornal “Marca” diz que o jogador foi apanhado de surpresa e estaria mesmo a dormir no momento da publicação. O pai de Rodrygo foi quem lhe deu a “notícia”. O Real Madrid publicou, entretanto, um novo artigo no site a confirmar os 19 eleitos de Zidane para o jogo com os italianos.

Não foi a primeira vez que o site e as redes sociais do Real Madrid foram atacados. Em 2017, foi publicado que o clube da capital espanhola tinha acabado de contratar Leo Messi ao grande rival Barcelona.

Rodrygo recuperou recentemente da lesão que o apoquentava desde dezembro. O jogador de 20 anos tem dado um contributo fundamental para o clube, com apenas um golo mas sete assistências certeiras esta época.

Entretanto, o Real Madrid eliminou a Atalanta com um expressivo 4-1 nas duas mãos. O clube espanhol já tinha ganho por 1-0 em Itália, tendo confirmado em casa o acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões.