Tottenham quer ficar com Carlos Vinícius mas Benfica terá de baixar o preço

Segundo a imprensa inglesa, os Spurs estão satisfeitos com o jogador brasileiro e gostavam de o manter no plantel. No entanto, consideram demasiado elevado o valor pedido pelo Benfica. A intenção do clube de Mourinho será negociar com as Águias e chegar a um acordo que permita baixar o preço a pagar pelos serviços de Vinícius.

De acordo com uma fonte ligada ao Tottenham e que falou ao site “Football Insider”, o clube não tem mesmo a intenção para acionar a cláusula de compra, preferindo então o diálogo com o Benfica. Até agora, Carlos Vinícius leva nove golos e três assistências em 21 jogos com a camisola branca.

Para já, não há sinais de mais oportunidades para Vinícius no onze titular do Tottenham. Com Gareth Bale a recuperar a forma que lhe deu a fama pré-Real Madrid e Harry Kane recuperado da lesão que o atormentou, é pouco provável que Mourinho abdique da dupla diabólica. Bale poderá voltar para o Real Madrid, com o qual tem contrato, no fim da época. Por outro lado, Mourinho prevê muitos anos de veia goleadora para Harry Kane.