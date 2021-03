“O trabalho está feito”: Joe Hart, guarda-redes suplente do Tottenham, enfureceu os adeptos com uma publicação no Instagram

Numa noite desastrosa para as aspirações europeias do Tottenham, o guarda-redes titular, Hugo Lloris, deixou no ar uma declaração misteriosa: “Confiávamos uns nos outros, hoje já não estou certo disso”. Já o seu suplente, o experiente Joe Hart, conseguiu enfurecer ainda mais os adeptos dos Spurs, mesmo sem ter saído do banco.

No rescaldo da eliminação, Hart publicou no Instagram uma imagem em que se podia ler o resultado do jogo e cuja legenda era: “O trabalho está feito”, numa frase que, na tradução para português, pode ser interpretada como “missão cumprida”.

Apesar de o internacional inglês ter apagado a publicação pouco depois, houve ainda tempo para que alguns adeptos a vissem, o que gerou uma onda de revolta – ou fortaleceu o tsunami provocado pela derrota – e fez com que aqueles que foram suficientemente rápidos a copiar a publicação a partilhassem com a adição de mensagens pouco simpáticas para Joe Hart.