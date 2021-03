Michael Essien explica o que faz de Mourinho o "special one" e a sua maior referência como treinador

O antigo médio do Chelsea revela as lições que o português lhe deu quando ambos estavam no clube londrino e que quer aplicar quando for treinador. Essien, de 38 anos, passou quase uma década na Premier League, com a camisola dos Blues. Depois jogou no Real Madrid e no AC Milan. Entre os seus ex-treinadores estão Carlo Ancelotti ou André Villas-Boas mas a maior referência para o atual adjunto do FC Nordsjaelland, da Dinamarca, é mesmo José Mourinho.

“Joguei sob orientação de tantos treinadores e eram todos diferentes, eu escolheria Mourinho como exemplo. Tinha uma grande ligação com ele,” disse Essien ao site “The Football Ramble”. “Ele é um vencedor, dá-te pormenores táticos e assegura-se de que as suas ideias são claras para que, uma vez em campo, saibas o que fazer. É uma das ideias que levo comigo (…) se um dia me tornar treinador principal”.

O presente do ganês é na Dinamarca, num clube com um nome difícil de pronunciar. Essien integra a equipa técnica mas admite: “Nunca pensei fazer esta transição. Quando jogava dizia que não queria ser treinador mas quando amas tanto o futebol, queres sempre manter a ligação com o jogo. (…) Na verdade, quando comecei a treinar, percebi que era algo que gostaria de fazer”.