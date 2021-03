Tottenham. “Sou um homem maduro, não ouvi nem li”: Mourinho e as críticas de Lloris após a humilhação na Liga Europa

O guarda-redes francês do Tottenham mostrou-se particularmente cáustico no final do jogo em que a sua equipa se viu eliminada e humilhada pelo Dínamo de Zagreb. Depois de ter ganho 2-0 em Londres, o Tottenham caiu aos pés dos croatas com um estrondoso 3-0.

Hugo Lloris levantou uma hipótese sobre a sua equipa que não deve ter agradado nada aos colegas de balneário: “Somos um clube com muitas ambições, mas esta exibição foi reflexo do que se está a passar. Faltam-nos coisas básicas. Mentalmente devíamos ser mais fortes, mais competitivos, e não senti isso em campo. (…) No passado tivemos grandes momentos porque podíamos confiar uns nos outros, atualmente não sei”.

Já Mourinho parece não ter dado importância às palavras do seu jogador. Aparentemente, o técnico português nem sequer ouviu as críticas de Lloris: “Não ouvi, nem li. Fechei-me na minha bolha e, como já tinha dito, não preciso disso para ter a minha própria reação”.

Ao seu estilo, o treinador do Tottenham prosseguiu. “Sou um homem muito maduro e com estabilidade emocional. Não estava interessado. Estava preocupado com a melhor forma de falar com os jogadores e de me focar no meu trabalho”.