Xabi Alonso vai ser o próximo treinador do Borussia Monchengladbach, segundo o jornal "Bild"

Aparentemente, Xabi Alonso vai dar o muito esperado salto para um clube de primeira no próximo verão. Segundo o jornal alemão “Bild”, o basco vai deixar a equipa B da Real Sociedad – o seu clube de infância – e assumir o cargo de técnico principal do Borussia Monchengladbach, da Bundesliga.

O clube alemão tem tido uma prestação modesta esta época, com oito derrotas nos últimos 10 jogos. Apesar disso, o atual treinador, Marco Rose, já foi anunciado pelo outro Borussia, o de Dortmund, como o seu técnico para a próxima temporada.

Entretanto, o trabalho do antigo médio tem sido muito elogiado, mesmo tendo em conta que se trata de uma equipa B que milita no terceiro escalão do futebol espanhol. No País Basco, havia alguma expetativa de que o filho da terra pudesse assumir o cargo técnico da equipa principal da Real Sociedad.

O treinador da equipa basca fez precisamente esse trajeto, da equipa B para o escalão principal mas o bom trabalho de Imanol deverá querer dizer que Xabi não terá uma oportunidade nos próximos tempos. Assim, Alonso terá optado pela Bundesliga, onde, aos 39 anos, terminou a carreira de jogador, ao serviço do Bayern de Munique.

Mal pendurou as chuteiras, o antigo médio foi para a academia do Real Madrid, onde deu início à carreira de treinador. Entretanto regressou então a casa, ao clube da infância, de onde nunca mais saiu. Até agora.

Diga-se que o clube alemão não foi o único a mostrar interesse no antigo internacional por Espanha. O Liverpool, onde jogou, está a ter uma época difícil depois de, no ano passado, se ter sagrado campeão. Aparentemente, Alonso mantém o prestígio intacto no clube de Merseyside e, de acordo com o “Daily Mail”, chegou a haver contactos entre os Reds e o basco, antevendo uma possível saída de Jurgen Klopp. No entanto, o mais certo é que Xabi Alonso opte pelo clube alemão que, embora esteja numa liga importante, tem um projeto mais modesto do que o gigante Liverpool.