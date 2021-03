Del Piero diz que “há muita confusão na Juventus mas não se pode olhar para Ronaldo como um problema”

Na sua edição de ontem, o jornal “La Stampa” revelou que a derrota da Juventus com o Sassuolo exacerbou o mal-estar existente no plantel da equipa de Turim. No final do jogo, ter-se-ão ouvido gritos e insultos no balneário da Juve, o que vem apenas confirmar o ambiente que se vive no clube que tem dominado o futebol italiano e que, este ano, nem com Cristiano Ronaldo consegue revalidar o título.

Alessandro Del Piero, histórico jogador da Juventus, não hesita em ilibar o português do caos em que se tem tornado o clube. “Há muitas coisas a correr mal, há muita confusão na Juve. Porém, não se pode olhar para o Cristiano como um problema. Há que continuar a caminhada com ele. É preciso construir a equipa em torno dele”.

Outra lenda do clube, Andrea Pirlo, assumiu o comando técnico da Juventus no início desta época. É sabido que o antigo médio tem alguma margem de manobra, principalmente pelo seu passado. No entanto, o jornal “La Stampa” noticia uma conversa entre o técnico e Andrea Agnelli, presidente do clube. Já se diz que a permanência de Pirlo depende dos próximos jogos.