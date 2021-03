Imprensa alemã coloca André Silva a caminho do Barcelona

Como sempre, as crises financeiras dos maiores clubes da Europa acabam por quase nunca serem impedimento para investir em jogadores. No caso do Barcelona, confirmada a continuação de Ronald Koeman como treinador para a próxima época, há que começar a planear.

De acordo com os alemães do “Bild”, citado pelos espanhóis da “Marca”, o último nome a ser lançado para a mesa das hipóteses do Barcelona é o português André Silva. O atual jogador do Eintracht Frankfurt, que já passou pelo Sevilha e pelo AC Milan, agrada a Koeman.

O jogador formado no FC Porto parece ter encontrado a estabilidade na Bundesliga, depois de as passagens por Espanha e Itália não terem confirmado o talento e a veia goleadora que fez com que saísse da Liga Portuguesa. Atualmente, André Silva tem 21 golos marcados em 24 jogos na liga alemã.

Em público, apesar de apreciadas as qualidades do internacional português, o avançado desejado por Ronald Koeman é Memphis Depay, antigo jogador do Manchester United, onde as coisas não correram bem. No Lyon, Depay parece ter-se reencontrado e o seu compatriota aos comandos do Barcelona mostra interesse em tê-lo ao seu serviço.

A ida de André Silva para o clube catalão esbarra na barreira do costume: o dinheiro. Segundo o site “Transfermarket”, o português está avaliado em 40 milhões de euros, o que é 40 milhões de vezes mais do que custaria Depay, que está em fim de contrato com o Lyon e poderia chegar de graça a Camp Nou.