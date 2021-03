Mourinho elogia Luka Modric. O croata do Real Madrid "tem uma Bola de Ouro" e não deve ser "comparado com ninguém"

José Mourinho aceitou o convite do jornal croata “Sportske Novosti” para explicar por que razão insistiu na contratação de Luka Modric pelo Real Madrid, quando treinava o clube. A iniciativa do jornal pretendeu celebrar os 15 anos de Modric na seleção da Croácia.

O português, atualmente no Tottenham, mantém intacta a admiração pelo jogador. “Ele tinha tudo aquilo de que precisávamos na equipa: técnica, visão e leitura de jogo, qualidade na hora de tomar decisões, velocidade de pensamento, passe longo, curto, marcava de fora da área, sabia pressionar, era inteligente no posicionamento e intenso.”

Quanto à adaptação do médio ao gigante do futebol espanhol e europeu, Mourinho diz: “O Luka é um tipo estável e seguro de si mesmo. Aprendeu rapidamente o que é o Real Madrid, a dimensão do clube e os seus objetivos. (…) É um rapaz que trabalha em equipa. Um grande profissional, que tem uma vida tranquila, desfruta da família, trabalha duro e tem confiança em si mesmo, sendo humilde ao mesmo tempo”.

O treinador português rejeita fazer qualquer comparação entre Luka Modric e outros jogadores. Mourinho lembra: "O Luka Modric ganhou uma Bola de Ouro, não o comparemos com ninguém”.