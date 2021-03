Vieira tenta convencer Diego Costa a mudar-se para o Benfica. Salário deve ser o maior entrave

O jornal “Record” anuncia que Luís Filipe Vieira está empenhado na contratação do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa para a próxima época. Segundo o diário desportivo, Vieira deverá ir a Madrid na próxima semana para reunir com o jogador. Costa está livre desde que rescindiu com o Atlético de Madrid, no final do ano passado.

O “Record” diz que o presidente do Benfica já conhece as pretensões financeiras do avançado, à volta dos 12 milhões de euros líquidos em dois anos. Neste momento, o Benfica não oferece mais de oito milhões de euros, com três milhões como prémio de assinatura e 2,5 milhões de salário por ano de contrato.

Também o espanhol “Mundo Deportivo” noticiou ontem um princípio de acordo entre o clube da Luz e o jogador. O jornal anuncia três milhões líquidos de ordenado, para além do prémio de assinatura. Valores distantes dos que o brasileiro naturalizado espanhol pretende receber.

Ironicamente, Luís Filipe Vieira voltou aos discursos sobre a aposta na formação e nos jogadores da casa que estão emprestados. No entanto, tenta ir buscar um jogador de 32 anos com o intuito de dar mais experiência à equipa.

Diego Costa conhece bem a Liga Portuguesa, uma vez que jogou no Penafiel e no Sporting de Braga. Depois da decisão de deixar o Atlético de Madrid, o jogador passou uma temporada no Brasil, onde recebeu várias propostas mas nenhuma que lhe agradasse. O “Mundo Deportivo” diz que o jogador foi oferecido ao Marselha e ao Palmeiras, mas ambos rejeitaram a contratação de Diego Costa, baseando-se nas pretensões do jogador.