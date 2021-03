Abel Braga recusou convite de Jorge Jesus para almoçar. "Fez um trabalho fantástico no Flamengo mas não precisava de sair assim"

O nome Abel Braga não dirá muito a quem começou a ver futebol em Portugal já neste século. Mas o técnico brasileiro de 68 anos é dos mais experientes no que toca ao desporto no nosso país. Muitos anos antes de deixar o Flamengo e ser substituído por Jorge Jesus, Abel treinou Rio Ave, Famalicão, Belenenses e Vitória de Setúbal.

Em 2019, quando Jesus o substituiu no clube carioca, Abel Braga esperava que o português lhe ligasse, o que não aconteceu. “Ele tentou depois almoçar comigo. Nunca me convidou em Portugal, onde passei seis anos e meio,” diz o técnico, acrescentando desde logo que recusou o convite.

Ainda assim, as palavras de Abel Braga são maioritariamente elogiosas para o português. “Jorge Jesus fez um trabalho fantástico, não adianta negar. Não foi legal a forma como saiu, não precisava sair assim,” diz, mostrando conhecimento atualizado acerca da Liga Portuguesa. “Está passando um momento difícil agora com o Benfica, que contratou muito. Mas é um grande treinador, não tenha dúvidas,” afirmou Abel Braga numa entrevista a um canal do YouTube.

O técnico brasileiro considera que deixou uma equipa feita para Jorge Jesus, curiosamente, algo que Jesus costuma dizer acerca das equipas que treina. Abel diz: “Tinha uma equipa montada, a verdade é essa. Cuellar saiu quando eu saí. Depois vieram Rafinha, Mari, Filipe Luís e Gerson. O mais criticado era o Arão, que recuou um pouco. Gerson era médio e está a brilhar como segundo avançado, é mérito do Jesus”.

Mérito que, segundo Abel Braga, também existiu na primeira passagem de Jesus pelo Benfica. “Mas a Champions, que é a Libertadores cá, ele não ganhou. No Sporting, as coisas não correram tão bem.” Para o brasileiro, o período que Jorge Jesus passou no Flamengo foi o melhor da sua carreira. “Foi excecional,” comentou.