Hazard queria ser o novo Cristiano Ronaldo mas... "foi o pior jogador que vi a treinar"

O médio Obi Mikel foi colega de equipa de Eden Hazard no Chelsea e lança um desabafo sobre o belga: “Não é justo que algumas pessoas tenham tanto talento”. À partida, parece um grande elogio do nigeriano de 33 anos. Não é. É a parte boa de ouvir de uma crítica ao profissionalismo do atual jogador do Real Madrid.

Obi Mikel refere a falta de empenho nos treinos como crucial para que Hazard não consiga chegar aos pés dos melhores do mundo, leia-se: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

“Sempre disse que Hazard era um dos jogadores mais dotados. Tinha tudo: velocidade, potência, habilidade, técnica,” refere o nigeriano sobre os tempos do Chelsea. Obi Mikel colocaria o belga logo atrás dos dois fenómenos que dominaram o futebol das últimas décadas em termos individuais. Colocaria “mas era preciso ele querer”.

Pelos vistos, Hazard não queria. De acordo com o internacional nigeriano, o belga até dizia: “Se quiser, só não serei tão bom como Messi, porque é de outro planeta, mas posso estar perto do nível de Ronaldo, ou até melhor”. “Mas depois não era empenhado nos treinos,” diz Obi Mikel ao “The Athletic”.

Aos 33 anos, o jogador do Stoke City olha para o antigo companheiro com alguma amargura, provocada pelo excesso de vaidade no discurso, descompensada pela falta de empenho. “Foi o pior jogador que vi a treinar,” diz Obi Mikel.

“Era tão bom que ninguém lhe dizia nada. Chegava ao fim de semana e dava-nos a vitória, era o melhor em campo. Depois, durante a semana, era como se não estivesse nos treinos. Ficava parado, a vaguear. Todos davam o máximo, gritavam, e ele nada,” conclui o nigeriano.